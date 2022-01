Nel 1969 il tetto di Londra, nel 2022 quello di Morcote

MORCOTE - Tutti coloro che hanno visto la docuserie-evento “The Beatles: Get Back” di Peter Jackson non potranno non amare quanto avverrà domenica prossima alle 15 a Morcote: per l'inaugurazione dello Spazio Garavello 7, al settimo piano dell'autosilo comunale, i Nowhere Land riproporranno la scaletta del celeberrimo Rooftop Concert, che i Fab Four misero in scena proprio il 30 gennaio, ma del 1969 (e nel cuore di Londra).

L'evento che vede protagonista la tribute band ticinese formata da Rocco Cappa (voce e chitarra), Massimo Moretti (voce e basso), Claudio Valente (chitarra e voce) e Tiziano Caprara (batteria e percussioni) è organizzato dal Comune di Morcote e Radio Morcote International. Sarà l'occasione per aprire la stagione degli appuntamenti di Morcote, «consacrando il borgo come uno dei borghi più rock della Svizzera. Un concerto unico e imperdibile affacciato su um paesaggio da cartolina» al quale si potrà assistere dal vivo (posti seduti e limitati secondo disposizioni Covid, ingresso gratuito e gradita mascherina), sui social (Instagram e Facebook) e sul sito di Radio Morcote International.