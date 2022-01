"Emily in Paris" rinnovato per altre due stagioni

LOS ANGELES - Non si arresta il successo della serie di Netflix "Emily in Paris". La seconda stagione è uscita poco prima di Natale, ed è ancora quarta nella classifica generale dei più visti in questo momento sulla piattaforma in Svizzera.

Il successo, forse anche in parte inaspettato, ha portato Netflix a rinnovare la serie per ben altre due stagioni. Emily Cooper passerà quindi ancora un po' di tempo nella sua tanto amata Parigi.

Per ora non si sa molto sulla trama dei prossimi due episodi, ma quel che è certo è che Emily dovrà fare delle scelte di cuore nella città dell'amore.

La serie, subito dopo l'uscita della seconda stagione, aveva fatto parlare di sé ancora una volta a causa degli stereotipi inseriti nella trama. Per lamentarsi del personaggio ucraino di Petra era intervenuto addirittura il ministro della cultura ucraino Oleksandr Tkachenko. Il ruolo interpretato dall'attrice Daria Panchenko era risultato «offensivo», in quanto caratterizzato da poco gusto nel vestire e con l’abitudine di rubare nei negozi, aveva scritto il ministro.