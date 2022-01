Un ritorno sullo schermo anche per "Desperate Housewives"?

C'è nostalgia del passato, e le vecchie serie tv tornano ad essere di moda, con l'arrivo di nuovi episodi dopo diversi anni ("Una mamma per amica", "Sex and the City" e "Gossip Girl" sono solo alcuni esempi). Ora anche i fan di "Desperate Housewives" potranno tirare un sospiro di sollievo: è in arrivo una sorpresa nel 2022. A diffondere la notizia, creando così un po' di scompiglio, è stato l'account Twitter della serie, che ha postato una foto del cast tutto al femminile con la didascalia: "Desperately waiting for 2022".

Che si tratti di una vera e propria reunion non è certo, e c'è chi parla addirittura di nuovi episodi della serie. Tanto più che a novembre il creatore della serie Marc Cherry non aveva chiuso completamente la porta ad un possibile ritorno sulle scene. Quest'anno infatti la serie festeggia i 10 anni da quando è andata in onda l'ultima puntata delle casalinghe di Wisteria Lane.