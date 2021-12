Alec Baldwin: «Non passa giorno senza che io pensi a quanto è accaduto»

LOS ANGELES - «Volevo prendermi un momento per ringraziare tutte le persone che mi hanno inviato auguri, pensieri e parole gentili di speranza e preghiera, oltre che di incoraggiamento».

Lo ha dichiarato un emozionato Alec Baldwin in un video pubblicato sui suoi canali social, settimane dopo l'incidente avvenuto sul set del film "Rust", quando un proiettile ha colpito fatalmente Halyna Hutchins, Direttrice della fotografia. «Ho ricevuto centinaia, centinaia di e-mail da amici, familiari, colleghi e persone che non sentivo da tempo per inviarmi forza, auguri e così via. Vi sono davvero grato».

Ripensando a quanto accaduto lo scorso 21 ottobre sul set, Baldwin ha dichiarato di star «cercando di andare avanti con la mia vita» e di non veder l'ora «che alcuni aspetti di quello che è successo vengano lasciate alle spalle», ammettendo che «purtroppo per tutti coloro che sono stati coinvolti in quanto successo non si potrà mai dimenticare» visto l'esito tragico dell'incidente. «Non passa giorno in cui non ci penso», ha poi detto, visibilmente toccato.

«Non ho niente di intelligente o originale da dire», ha concluso poi l'attore, «buone Feste a tutti, state al sicuro, indossate una maschera, fate il booster».