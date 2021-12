«Hai più di 40 anni? Per Hollywood sei finita»

LOS ANGELES - «Le donne che hanno più di quarant'anni sono considerate "finite" a Hollywood».

Lo ha dichiarato Nicole Kidman in un'intervista con la rivista Dujour, raccontando delle difficoltà che possono incontrare le attrici quando invecchiano.

Secondo la star 54enne, che ha recentemente recitato in "Being the Ricardos", «c'è una sorta di consenso nell'industria che come attore donna, a circa 40 anni, sei finita».

Non è un qualcosa di esplicito, comunque: «Non mi sono mai trovata seduta su una sedia con qualcuno che mi dicesse: "Hai superato la tua data di scadenza", però ho avuto alcuni momenti in cui una porta mi è stata chiusa in faccia», ha raccontato la Kidman, proprio per quel motivo.

In ogni caso, l'attrice ha ammesso che «c'è qualcosa che sta cambiando e si sta muovendo», promuovendo in tal senso proprio la pellicola di Aaron Sorkin: «È ciò di cui tratta Being the Ricardos».