I Maneskin candidati anche ai BRIT Awards

ROMA - Non si arresta la corsa dei Maneskin: la band italiana ha infatti ricevuto ben due nomination ai BRIT Awards, i premi musicali più importanti nel Regno Unito.

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan concorreranno nella categoria "International Group of the Year" e "International Song of the Year", con il brano "I wanna be your slave". Proprio questa canzone è entrata nella top ten della BBC per le migliori dieci canzoni dell'anno 2021.

I vincitori, decretati da una giuria composta da più di mille esperti del settore, verranno svelati l'8 febbraio dal placo della O2 Arena di Londra.