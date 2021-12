Coltellata nel backstage, ucciso il rapper Drakeo the Ruler

LOS ANGELES - L'Hip Hop ha perso un'altra voce. L'ennesima, in questo 2021. Il rapper Drakeo the Ruler è morto nella notte tra sabato e domenica, vittima di una coltellata alla gola subita nel backstage del festival californiano "Once Upon A Time in L.A.".

Stando a quanto riportato dalla stampa d'oltreoceano, Drakeo the Ruler - nome d'arte di Darrell Caldwell, 28 anni - sarebbe stato colpito mentre tentata di sedare una lite scoppiata dietro il palco. La dinamica dell'accaduto così come le motivazioni restano al momento oscure. La chiamata ai soccorsi è arrivata poco dopo le 20.30, ora di Los Angeles (le 5 del mattino di domenica in Svizzera). Il rapper, in condizioni già critiche, è stato portato in ospedale dove poche ore dopo è deceduto.

Quella di Drakeo the Ruler era una voce relativamente nuova ai piani più alti della scena rap statunitense. Dopo una lunga gavetta musicale a colpi di mixtape e più di un grattacapo con la giustizia, il 28enne aveva finalmente rilasciato il suo album di debutto ufficiale - The Truth Hurts - lo scorso mese di febbraio.

Il 2021 è stato un anno particolarmente funesto per la musica Hip Hop. In questi (quasi) dodici mesi sono infatti scomparsi nomi come DMX (morto a seguito di un attacco di cuore causato da un'overdose), Biz Markie (deceduto a causa di complicazioni legate al diabete), Kangol Kid (scomparso sabato scorso dopo aver combattuto per mesi con un cancro al colon), Slim 400 e Young Dolph, entrambi uccisi a colpi d'arma da fuoco.