8 tamponi positivi sul set, “The Crown” ferma le riprese in anticipo

LONDRA - Set chiuso prima della fine delle riprese e vacanze anticipate tutti sul set della quinta stagione di “The Crown“.

Il motivo, riporta il Daily Mail, è da ricercare in diversi casi di coronavirus all'interno della produzione. A risultare positive al tampone, infatti, sarebbero 8 persone dello staff tecnico.

Netflix ha poi confermato l'indiscrezione a Variety: «“The Crown” ha terminato di filmare prima del previsto per le vacanze di Natale in seguito ad alcuni tamponi positivi all'interno del team. In questo modo la salute di tutti sarà tutelata in vista delle Feste con i loro cari».

I lavori - iniziati a luglio - dovrebbero riprendere a gennaio, anche se non si sa ancora esattamente quando. Al momento la situazione pandemica nel Regno Unito resta estremamente delicata, con un totale di casi costante sopra i 90mila.