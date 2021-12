Doja Cat (nuovamente) positiva al coronavirus

LOS ANGELES - La nota rapper Doja Cat è risultata positiva al coronavirus.

Lo ha annunciato la 26enne in una dichiarazione pubblicata sui suoi account di social media. La cantante di "Say So" ha quindi dovuto annullare diversi concerti previsti questo mese, in particolare a Philadelphia, Washington D.C., Atlanta e Miami.

«Sto bene e non vedo l'ora di recuperare e tornare là fuori», ha poi aggiunto la giovane artista. In precedenza, era emersa la notizia che altri membri della sua troupe avevano contratto il virus. Al momento, stanno tutti effettuando un periodo d'isolamento.

Non è poi la prima volta: la cantante era già risultata positiva al Covid nell'estate del 2020.