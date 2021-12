Ne abbiamo scritto nel corso dell'anno: ora la potete (ri)ascoltare

SAVOSA - Inizia con "Breathe" dei Barbie Sailers e si conclude con "Sonic" di Under Changeover "Play Ticino 2021", la playlist Spotify di Tio/20minuti dedicata alla musica ticinese del 2021.

Il criterio di scelta - Come già l'anno scorso, il criterio scelto per la selezione dei brani è il seguente: si tratta di album, Ep oppure singoli dei quali avete letto sulle nostre pagine (sia quelle digitali che quelle cartacee) nel corso dell'anno che si sta per esaurirsi. Per ogni artista è stato selezionato un brano nel caso di un singolo, due se si tratta di un Ep oppure tre se parliamo di un album.

Il Caso è padrone - Come sono state ordinate le canzoni? Nel modo più imparziale possibile: lasciando fare al Destino o, se preferite, mettendo al posto di comando l'opzione Riproduzione casuale di Spotify. Può capitare così che l'elettronica stia accanto al pop, il punk al folk rock e il metal al rap. Ma lo ha deciso il Caso.

Assenze e dimenticanze - Non si tratta - ci teniamo a sottolinearlo - di un'esaustiva panoramica della produzione musicale cantonale, ma di quanto ha trovato spazio sulle nostre pagine nel corso dell'anno. Può capitare anche che manchi qualche brano del quale abbiamo parlato ma che non è presente su Spotify (magari perché l'autore ha deciso di non caricarlo). Non escludiamo nemmeno che, avendo a che fare con quasi dieci ore di musica e qualcosa come più di 150 brani, sia capitato di dimenticarne qualcuno. In tal caso chiediamo venia in anticipo e saremo felici di porre rimedio alla dimenticanza, inserendo la canzone "sfuggita" nella playlist.

Nel 2020, anno del debutto di questa playlist, i riscontri furono molto notevoli. Speriamo che anche in quest'occasione voi tutti (artisti o semplici lettori) siate felici di sentire tutta questa bella musica ticinese che ha segnato il 2021. Non vediamo poi l'ora di ascoltare (e di parlarvi) delle produzioni targate 2022...