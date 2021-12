"Diabete", la conseguenza di una relazione amorosa "malata"

ASCONA - Di Priscilla Cattaneo, in arte Cilla, avevamo parlato qualche settimana fa in relazione alla sua partecipazione allo show musicale di Canale 5 "All Together Now". In quell'occasione ci aveva anticipato che a inizio dicembre sarebbe uscito il suo primo singolo ed ecco che il momento è arrivato.

La giovane cantautrice ticinese presenta "Diabete", il suo debutto a livello discografico che è stato reso disponibile nelle scorse ore sulle piattaforme di streaming e sugli store online.

Un brano nel quale Cilla racconta il suo punto di vista riguardo a una relazione "malata". «Sai che non è per te, ma non riesci farne a meno. Finché non ti rendi conto del valore che hai, e che forse... tutto questo amore romantico è solo nella tua testa» spiega la 24enne asconese.

"Diabete" è «il primo singolo "rinascita" di una lunga serie», ci assicura Cilla che ha costruito il singolo su una decisa contrapposizione di ritmo tra strofa e ritornello, sempre nell'ambito di un pop assolutamente contemporaneo.