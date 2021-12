Drake si ritira dai Grammy Awards 2022

LOS ANGELES - Il rapper Drake ha deciso di ritirare le sue due nomination per i Grammy Awards 2022.

Lo hanno annunciato i media statunitensi.

La star canadese era in corsa per il miglior album rap per il disco "Certified Lover Boy" e come miglior performance rap per il brano "Way 2 Sexy" (insieme a Future e Young Thug). Poiché l'Academy ha acconsentito alla richiesta di Drake di ritirarsi, le nomination ufficiali sono state aggiornate e il nome di Drake non è più presente.

Il motivo della decisione del rapper non è chiaro. È tuttavia rassodato che la considerazione per i Grammy da parte del 35enne non è alta: già in passato li ha criticati, in particolare definendoli «roba per vecchi» e persino disertando la cerimonia nel 2017.