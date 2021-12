A Natale c'è "Un posto per te"

LOCARNO - S'intitola "Un posto per te" il nuovo singolo natalizio di Giosia Perretta, pubblicato nei giorni scorsi su YouTube e sulle principali piattaforme di streaming e store online.

Con questo brano il cantautore ticinese classe 1995 invita tutti a trovare il proprio posto nel mondo, come viene enfatizzato nel ritornello: «È anche di te che il mondo ha bisogno, e già ti aspetta un posto che porta il nome tuo». Certamente questo tipo di ricerca non è sempre facile, e talvolta può capitare di scoraggiarsi e avvertire un sentimento d'inutilità. Ma non bisogna lasciarsi sopraffare da questa sensazione: ognuno di noi può essere utile agli altri e, come canta Giosia nel brano, a volte «imprimere nel mondo nuove tracce vive» è facile quanto lasciare orme nella neve.

Perretta vuole dunque lanciare un messaggio natalizio di speranza e valorizzare ogni singolo essere umano. Perché non bisogna mai dimenticare che «anche quando il sole non c’è, una luce

può rinascere».