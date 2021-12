Finalmente "Squid Game" è doppiato in italiano

LOS ANGELES - Tanto atteso, il doppiaggio in italiano di "Squid Game" è finalmente arrivato. Dal 30 novembre la famosa serie di Netflix è disponibile anche in italiano (prima erano disponibili solamente i sottotitoli).

L'annuncio è arrivato direttamente dai social della piattaforma. La pagina di Twitter di Netflix Italia ha pensato bene di dare la notizia in... coreano. Tradotto, il messaggio significa: «Sappiamo che utilizzerai Google Translate (per leggere il tweet, ndr). Vi informiamo che il doppiaggio in italiano di Squid Game sarà disponibile dal 30 novembre».

Il lancio del doppiaggio in italiano è avvenuto anche tramite Instagram: questa volta Netflix Italia pubblicizza un corso di coreano per capire la versione originale della serie. «Se 12 anni sembrano troppi per imparare la lingua, il doppiaggio in italiano è ora disponibile» conclude lo "spot".

Inizialmente la serie era uscita in coreano (lingua originale) e inglese. Visto il successo mondiale, erano seguiti i doppiaggi in spagnolo in tedesco, ma mancava ancora quello italiano. Un dettaglio che però non ha scoraggiato gli utenti, che hanno decretato "Squid Game" la serie più vista di sempre.

Il regista aveva espresso negli scorsi mesi la sua opinione sulla lingua scelta da Netflix per il lancio della serie, vale a dire l'inglese. «Non dovete guardarlo necessariamente in inglese. Amo il suono dei film coreani, e sono rimasto sorpreso quando Netflix l'ha presentato in inglese come prima opzione».

Il primo gioco che devono affrontare i 456 concorrenti diventa così "Un, due, tre, stella!" invece di "Green Light, Red Light".