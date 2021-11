È morto a 41 anni Heath Freeman

LOS ANGELES - È morto a soli 41 anni l'attore Heath Freeman, conosciuto in particolare nel mondo delle serie TV.

Lo ha confermato il suo manager alla rivista People, ieri sera.

«Siamo veramente devastati dalla perdita del nostro amato Heath Freeman. Un essere umano brillante che lascia un'impronta indelebile nei nostri cuori», si può leggere nella dichiarazione del manager, «la sua vita era piena di profonda lealtà, affetto e generosità verso la sua famiglia e gli amici, e una straordinaria gioia di vivere».

Oltre alle sue apparizioni in "NCIS", l'attore era principalmente conosciuto per il suo ruolo in "Bones", dove interpretava il serial killer Howard Epps. «Era estremamente orgoglioso del suo recente lavoro ed era molto eccitato per il prossimo capitolo della sua carriera», recita un passaggio della nota.

«È stato un figlio, fratello, zio, amico, attore e produttore straordinariamente dotato, oltre che un cuoco eccezionale e l'uomo dalla risata più contagiosa e spettacolare di sempre», conclude poi la dichiarazione, «possa la sua memoria essere una benedizione per tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato».

Non sono state rilasciate invece informazioni riguardo alle circostanze della morte di Freeman.