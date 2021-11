Un pezzo dantesco per Paolo Tomamichel

LOCARNO - Parte da un «poemetto» scritto dal fratello Luca il nuovo pezzo del cantautore di Bosco Gurin Paolo Tomamichel.

“La via drizza la via storta” è un brano dantesco, in onore del Sommo Poeta, scritto per celebrarne il 700esimo dalla morte di cui molto si è parlato in questo 2021.

Con lui, questa volta Sandra Eberle (violini e cori), Alessandro di Blasi (basso) e Consuelo Garbani (percussioni).

Il pezzo, conferma l'artista, uscirà in un doppio disco natalizio assieme a un altro pezzo - celebratorio pure quello, ma di stampo decisamente diverso - “Nemm Ambri”, dedicato all'Hockey Club Ambri Piotta.

