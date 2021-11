Tra il padre assente e il divorzio sofferto, le emozioni di Adele

LOS ANGELES - Le canzoni di Adele hanno raggiunto ed emozionato milioni di persone, ma la cantante ha confessato che il potere della sua musica è un mistero per lei. «Non so come accedo a ciò che poi canto, è strano, non credo di essere così profonda nella vita reale».

Lo ha dichiarato la stessa Adele durante lo speciale di due ore tramesso sull'emittente CBS che l'ha vista raccontarsi a tutto tondo in un'intervista esclusiva con Oprah Winfrey. Si tratta della prima intervista televisiva della popstar sul suo nuovo album, "30", in uscita il 19 novembre. È stata anche la prima volta che il giovane figlio di Adele, Angelo, l'ha vista esibirsi dal vivo. «È un onore assoluto averti qui stasera» ha detto Adele.

A proposito di Angelo, Adele ha parlato molto del suo ex-marito e padre del ragazzo, Simon Konecki. La cantautrice ha dichiarato che ha il merito di «averle salvato la vita» dopo che è diventata famosa. «In quel periodo della mia vita ero giovane e avrei potuto facilmente prendere una strada sbagliata o autodistruggermi, sopraffatta da tutto questo». Invece, «è arrivato lui ed è stata la persona più stabile che avessi mai avuto nella mia vita fino a quel momento. Anche ora mi fido di lui con la mia vita».

I due sono in effetti in ottimi rapporti, sono vicini di casa a Los Angeles e vedono entrambi regolarmente loro figlio Angelo. Riguardo al divorzio, la star ha detto che si sentiva come se avesse «mancato di rispetto» all'idea del matrimonio quando si è separata, aggiungendo di aver avuto «terribili attacchi d'ansia» e di aver notato che la sua ansia si alleviava in palestra, ciò che l'ha portata a perdere oltre 30kg.

Winfrey le ha chiesto un commento sulle persone che possono essersi sentite «sconvolte» o «abbandonate» quando è dimagrita, ma Adele ha dichiarato che ciò non l'ha turbata: «Il mio corpo è stato trattato come un oggetto per tutta la mia carriera. O sono troppo grassa o troppo magra; o sono sexy o non lo sono, sto cercando di risolvere i problemi della mia vita, non posso preoccuparmi anche di questo».

In seguito, la cantante ha ammesso alla Winfrey che la «più grande ferita» che ha sofferto da bambina è stata «l'assoluta mancanza di presenza e di impegno» da parte di suo padre, Marc Evans. Allontanati per molti anni, padre e figlia si sono riconciliati solo negli ultimi tre anni, dopo che lui si è ammalato gravemente.

La star è riuscita a suonargli tutto il suo nuovo album su Zoom prima che morisse in aprile. «I suoi brani preferiti erano tutti i miei preferiti, il che è stato incredibile», ha detto Adele alla Winfrey, aggiungendo che infine «era orgoglioso di me».

E sulla sua relazione attuale, con Rich Paul, Adele si è detta estasiata: «È esilarante, intelligente, è incredibile», spiegando che è la prima volta che riesce veramente ad amare se stessa e ad aprirsi per essere amata da qualcun altro.