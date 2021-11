Dwayne Johnson: «Basta armi vere sui set»

LOS ANGELES - «Mi si è spezzato il cuore. Abbiamo perso una vita, il mio affetto va alla famiglia di Halyna Hutchins e a tutti sul set».

È quanto ha dichiarato l'attore Dwayne Johnson ai microfoni di Variety, annunciando l'intenzione di non voler più usare pistole vere nelle sue produzioni, dopo la tragedia avvenuta sul set di Rust. "The Rock" ha parlato durante la première di "Red Notice", nuovo film di Netflix con tre protagonisti d'eccezione: lo stesso Johnson, Ryan Reynolds, e Gal Gadot. Anche per la loro pellicola, ricca d'azione, sono state utilizzate armi da fuoco.

La compagnia di Johnson, la Seven Bucks Productions, smetterà d'ora in poi di usare vere armi da fuoco in tutti i suoi progetti, ha spiegato Johnson, aggiungendo che chiederà di far rispettare questa regola a qualsiasi studio con cui inizia un progetto. «Conoscevo anche Alec, da molto tempo» ha detto, descrivendo la notizia di Rust come «straziante».

«Non posso parlare per nessun altro, ma posso dirvi che in qualsiasi film che stiamo portando avanti con la Seven Bucks - qualsiasi film, qualsiasi show televisivo, o qualsiasi cosa che facciamo o produciamo - non useremo armi vere», ha detto Johnson, «indipendentemente da quanto costi».

Visto il peso di Dwayne Johnson, una delle figure più rispettate e amate del cinema, il suo annuncio potrebbe dare il via ad un effetto domino di decisioni simili in tutte le produzioni di Hollywood.

"Red Notice", lo ricordiamo, verrà lanciato sul noto servizio di streaming il 12 novembre.