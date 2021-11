Shakry fuori con “Emma”, per ricordarci di credere in noi stessi

LUGANO - La realtà del presente si mischia in un intreccio tra maschere e vita reale, ma l’importante è non aver paura del giudizio delle persone.

Ce lo racconta musicalmente Shakry nel suo nuovo singolo intitolato “Emma”, in cui racconta la storia di una ragazza insicura, che non ha fiducia in sé, specchio della realtà di moltissime persone - in particolare giovani - in un mondo sempre più digitale.

Abbiamo sentito l’artista ticinese, all’anagrafe Cristina Lupusella, che ci ha presentato il suo brano, aggiornandoci sulle novità della sua passione.

Chi/cosa rappresenta Emma?

«Emma rappresenta una ragazza che si sente insicura, e questo la porta ad aver paura del giudizio delle persone, come per esempio per il suo modo di vestire o per il suo modo di essere. In questo brano la invito a farsi vedere al mondo per com'è, con i suoi pregi e i suoi difetti, d'altronde tutti ne abbiamo».

Ciò che ci vuoi trasmettere è di non ascoltare troppo i pareri delle altre persone, è così?

«Esattamente, a volte ci facciamo condizionare troppo da quello che ci circonda perdendo la nostra vera essenza, a volte si tende a “cambiare” per farsi piacere da una persona o dal gruppetto di amici, quando la cosa più semplice da fare è essere se stessi, ed essere accettati lo stesso per come siamo».

È un tema ancor più in vigore recentemente, pensando ai social media (Instagram in particolare). Cosa ne pensi?

«Instagram è un social che utilizzo molto, principalmente per le mie attività artistiche, ma ammetto che ha diverse maschere, ognuno sceglie di indossare quella che gli si addice di più, e non sempre rappresenta la vita reale. Molti poi puntano sui ‘’mi piace’’, ma a volte sono una vera trappola per l’autostima».

Come ti è venuta l'idea di realizzare una canzone di questo tipo?

«Mi piace guardare le cose da un'altra prospettiva, ed ogni tanto lo faccio per vedere o capire meglio qualcosa. È stato un momento dove intorno a me percepivo spesso la tematica del ‘’non indosso questo, perché poi la gente pensa o dice quest’altro’’ e mi son detta ma chissenefrega di che cosa ne pensa, si può e si deve indossare qualsiasi cosa a nostro piacimento, il nostro valore personale non cambierà mai».

Non farai un video di Emma?

«Sì, ho intenzione di fare qualcosa, devo solo concretizzare quello che ho mente».

Nel 2021 hai anche fatto un brano in inglese con Nik Evans. Preferisci cantare in italiano o inglese?

«Io generalmente ascolto musica in inglese, quindi nella scrittura mi viene anche più facile usarlo, ma trovo che anche l’italiano sia una lingua di grande importanza e per questo di solito la utilizzo se devo mandare un messaggio significativo».

Come sta procedendo la tua carriera musicale?

«Molto bene, finora ho sempre ricevuto buoni riscontri su tutti i progetti musicali che ho fatto, e sono molto felice anche di quest'ultimo. Ciò mi motiva sempre di più ad andare avanti e a credere di più in quello che faccio».

Hai altri progetti per il 2022?

«Ho sempre dei desideri, e nel 2022 spero di esaudirli in qualche modo».