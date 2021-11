Lo streaming di novembre guarda già verso Natale

LUGANO - Per il mondo dello streaming novembre fa rima con “quasi Natale” e quindi, si inizia a mettere la proverbiale legna in cascina per il periodo più freddo e casalingo dell'anno. In questo senso la parola chiave è cinepanettone, declinata nei modi più diversi, mentre le serie passano un po' in secondo piano. Ma non è per forza un male.

​Netflix

È il caso di Netflix che cala uno dei suoi primi assi, con l'impegno razziale di “Passing - Due donne” (10 ottobre) di Rebecca Hall che racconta la storia di due afroamericane dalla pelle ciara, nell'America degli anni '20.

Segue a breve “Red Notice” (12 novembre) che è il film su cui la piattaforma streaming ha investito di più in assoluto, e che porta sullo schermo Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot per un action-thriller spionistico che non si risparmierà i momenti di leggerezza.

Per quanto riguarda le pellicole proprio natalizie, impossibile non citare la terza iterazione di “Nei panni di una principessa: inseguendo la stella” (18 novembre) con Vanessa Hudgens a fare gli straordinari nei panni di 3 personaggi. E anche la commedia britannica “Natale con il babbo” (7 novembre) e quella americana molto millenial “Love Hard” (5 novembre).

Ma è un mese discreto anche per le serie con la nuova stagione di “Narcos - Messico” (5 novembre), il ritorno dei pazzi americani appassionati di belve di “Tiger King” (17 novembre) e il remake con attori di uno degli anime più osannati di sempre, “Cowboy Bebop“ (19 novembre). Infine, non va dimenticata la serie animata di Zerocalcare, "Strappare lungo i bordi", la cui uscita è prevista il 17 novembre.

Disney +

Il novembre di Disney+ è di quelli da incorniciare, ma visto l'importanza delle Feste per l'azienda di Topolino, non c'è poi molto da stupirsi.

Continua l'esodo dal grande schermo sulla piattaforma streaming con la hit Marvel “Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli" (12 novembre), lo stesso giorno arriverà anche un altro favorito del botteghino “Jungle Crusie”, con Dwayne Johnson e Amy Adams.

Niente di più natalizio è senz'altro il remake di “Mamma ho perso l'aereo” con Archie Yates nei panni di Max, un bimbo dimenticato degno erede del Kevin originale.

Dal 24 novembre arrivano anche i primi due episodi della serie dedicata all'Avenger “Hawkeye” e dal 25 - a un giorno di distanza l'uno dall'altro - i primi 3 episodi di “Get Back”, la serie sui Beatles di Peter Jackson.

Prime Video

Il portale streaming di Amazon propone il 12 novembre "Always Jane", docuserie senza copione in quattro parti che racconta la storia dell’adolescente transgender Jane Noury e della sua famiglia, nella campagna del New Jersey

Il 19 novembre arriva "The Wheel of Time", serie fantasy tratta dai best-seller di Robert Jordan e con un cast guidato da Rosamund Pike. L'attrice interpreta Moiraine, componente dell'organizzazione tutta al femminile chiamata Aes Sedai, che s'imbarca in un pericoloso viaggio in tutto il mondo con cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si dice sia il Drago Rinato, che salverà o distruggerà l'umanità. Il 24 novembre è prevista l'uscita della terza stagione di "Hanna", che segue la protagonista (interpretata da Esmé Creed-Miles) mentre cerca di distruggere dall'interno la sinistra organizzazione Utrax, che l'ha addestrata per essere l'assassina perfetta.

