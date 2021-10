«È entusiasmante pensare che abbiamo fan in tutto il mondo»

SEUL - Si chiamano Giselle, Ningning, Karina e Winter e nel 2020 hanno spopolato in tutto il mondo con il loro singolo di debutto "Black Mamba".

Si tratta delle Aespa, gruppo femminile sudcoreano che il cinque ottobre ha lanciato il proprio EP di debutto, "Savage". Insieme all'EP è uscito anche il video dell'omonima canzone, che ha già raccolto in soli dieci giorni quasi cento milioni di visualizzazioni su YouTube, emozionando innumerevoli fan a livello globale.

L'EP, composto da sei tracce, conferma la linea intrapresa dal gruppo, che esce in parte dai classici canoni del K-pop proponendo un nuovo stile, con suoni che variano dall’elettro-pop alla dance all'hip hop. I loro brani sono poi interconnessi, e raccontano di un mondo metafisico dove le cantanti incontrano i loro avatar digitali.

Grazie al loro successo hanno ben presto guadagnato le attenzioni delle riviste mondiali. Oltre ad essere finite su Vogue e Glass Magazine, sono state raggiunte anche dalla rivista People. «È entusiasmante pensare che abbiamo fan non solo in Corea del Sud ma in tutto il mondo. Vi siamo grati che ascoltate la nostra musica!» ha dichiarato la ventenne Giselle. «Speriamo di essere in grado di andare presto in tour».

Riguardo al nuovo EP, Karina ha invece spiegato che «ci siamo divertite molto a realizzarlo, siamo entusiaste di mostrarlo al mondo». Le canzoni saranno tipiche del loro stile, ha poi aggiunto, caratterizzato da un esplosione di colori, «speriamo di aver soddisfatto le aspettative dei fan».

Il nome del gruppo ha origine da una combinazione di "ae" - dalle parole inglesi "avatar" e "experience" - e simboleggia i due lati dell'incontro di una persona con un altro sé.