Fra thriller, horror e azione l'ottobre dello streaming e di quelli belli agitati

LUGANO - Arriva ottobre, inizia l'autunno e già - in lontananza - si stagliano le giornate cupe e... Halloween. Forse per questo motivo, dopo i mesi estivi, si incupisce anche l'offerta dello streaming che, più che mai, punta su paura ed emozioni forti. Ecco una veloce panoramica dei titoli più interessanti su Netflix, Amazon Prime Video e Disney+.

Netflix - L'ottobre della piattaforma di riferimento comincia già con un indicatore di tensione relativamente alto con “The Guilty”, diretto da Antoine Fuqua e con Jake Gyllenhaal. Il taglio è quello del film monoattore con interazioni in remoto (tipo “Oxygen” con Mélanie Laurent) questa volta via telefono. Uscito il 1 ottobre, è già disponibile.

Segue il 6 ottobre “Il lato oscuro dello sport” una serie di documentari sui momenti meno edificanti della storia sportivo, e si parlerà anche di calcio con una puntata dedicata all'italiana “Calciopoli”. L'11 ottobre, invece, è decisamente da segnare sull'agendina per tutti quelli che hanno amato il dramedy tutto al femminile “Il club delle babysitter” che ritorna con una seconda stagione.

Il giorno più atteso del mese è però senz'altro il 15 ottobre con la messa in streaming della terza stagione di ”You” che vede l'odiatoamatissimo stalker Joe (e consorte) alle prese con una nuova vita famigliare in un quartiere-bene. E sappiamo già come andrà a finire.

Chiude il mese nientemeno che... Zack Snyder con il suo film “Army of Thieves”, in uscita il 29 ottobre, che dovrebbe essere una sorta di prequel al discreto successo “Army of the Dead” ma... senza gli zombi.

Prime Video - Amazon Prime Video punta molto sull'horror, ma non solo. L'inizio del mese è segnato dai quattro nuovi film della serie antologica "Welcome To The Blumhouse". Due sono usciti venerdì 1° ottobre e sono "Bingo Hell" e "Black As Night". Nel primo un gruppo di anziani ed esuberanti cittadini cerca di proteggere i propri cari lottando contro una forza maligna che si è impossessata della sala bingo e che sta uccidendo tutti in modo raccapricciante. Nel secondo, invece, una ragazza intraprendente, guidata dalla vendetta, trascorre tutta l'estate - insieme ai suoi amici fidati - a sconfiggere i vampiri che terrorizzano New Orleans.

Venerdì 8 ottobre, invece, arrivano "The Manor" - nel quale una forza oscura prende di mira gli indifesi residenti di un'accogliente casa di cura, nella quale avvengono strani eventi e visioni da incubo - e "Madres", che racconta la vicenda di Diana e Beto, coppia messicano-americana in attesa del primo figlio che si trasferisce per lavoro nel nord della California e qui la donna, nel fatiscente ranch che è stato loro assegnato, trova gli effetti personali dei precedenti residenti. C'è poi il documentario "Justin Bieber: Our World", che racconta la vita e il ritorno sulle scene della popstar (dall'8 ottobre).

Tra le serie Amazon Originals segnaliamo "I Know What You Did Last Summer", in arrivo il 15 ottobre e che è basato sullo stesso romanzo dal quale nel 1997 fu tratto l'omonimo film, "So cosa hai fatto". Un anno dopo il fatale incidente d'auto che ha segnato la loro serata di laurea, un gruppo di adolescenti si ritrova legato da un oscuro segreto e perseguitato da un brutale assassino. In tutto ciò, rivelano il lato oscuro della loro città apparentemente perfetta - e di se stessi.

Poi "Maradona: sogno benedetto", serie fiction biografia sul leggendario campione argentino (29 ottobre) e, infine, la serie animata per adulti "Fairfax" (sempre 29 ottobre), che parla della lotta senza tempo per essere sempre più cool...

Disney + - Al di là dell'offerta sempre ricca e in espansione di Star (che però non è comunque da prima linea) Disney+ sta sempre più diventando «il posto dove vedere i film della Disney che non siamo andati a vedere al cinema». Ed è questo il caso anche di ottobre con l'arrivo in chiaro della “Black Widow” di Scarlett Johansson già a partire dal 6 ottobre.

Netflix