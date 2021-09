Una compilation per valorizzare gli artisti ticinesi: ecco come partecipare

LUGANO - Una compilation dedicata a tutti i musicisti presenti sul territorio del Canton Ticino e formata dai migliori brani inediti in circolazione, veri e propri diamanti grezzi che verranno messi in mostra sui principali store digitali e sulle piattaforme di streaming.

È il risultato della collaborazione tra MUSIC from TICINO e l'etichetta discografica indipendente Delma Jag Records, con sede a Lugano. Per chi non lo conoscesse, MUSIC from TICINO è un progetto indipendente non a scopo di lucro creato lo scorso mese di marzo da alcuni amici e artisti ticinesi e ha come scopo la promozione della musica e dei musicisti locali, tramite una pagina dedicata di Instagram e tramite la playlist “MUSIC from TICINO” presente su Spotify.

«Se anche tu sei un produttore, un cantante o un membro di un gruppo musicale non farti sfuggire quest'occasione! Non devi fare altro che inviarci uno o più brani rispettando le “Condizioni di adesione” e il termine di scadenza», spiegano gli organizzatori.

Condizioni di adesione:

La canzone deve essere inedita e mai pubblicata. Può essere in qualsiasi lingua nel caso sia una traccia contenente una registrazione vocale. Deve essere un brano tendenzialmente radiofonico, ovvero che può essere proposto in radio. Dev’essere registrata in modo professionale.

Come procedere:

Il brano deve essere caricato su un servizio di file-hosting (Dropbox, Google Drive, ecc) e il link per l’accesso al file deve essere inoltrato all’indirizzo produzione@delmajagrecords.com. L’email deve contenere le seguenti informazioni:

Chi sei/siete

Da dove vieni/venite

Una breve biografia

Un contatto telefonico

Il link della canzone (come citato in precedenza)

È possibile inviare un massimo di tre brani per artista. Il termine per l'invio del o dei brani è il 31 dicembre 2021.

A febbraio 2022 saranno selezionati i brani ritenuti più idonei al progetto. Tutte le persone che avranno partecipato riceveranno una risposta. La pubblicazione del progetto è fissata per la primavera 2022. Per ogni traccia selezionata sarà stipulato un contratto di release con l'etichetta discografica Delma Jag Records.

E poi? - Cosa succederà dopo la pubblicazione del progetto? «Per ogni brano verrà fatta la promozione in Ticino e all'estero. A ogni artista sarà data la possibilità di fare delle esibizioni in streaming e, nel limite delle possibilità dettate dalla situazione pandemica, anche con un pubblico dal vivo».

Per qualsiasi informazione si può consultare il sito web https://www.delmajagrecords.com/compilation