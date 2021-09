Ed Sheeran ha inserito Zurigo nel suo prossimo tour

ZURIGO - Questa mattina Ed Sheeran ha annunciato le date del suo prossimo tour, che si terrà tra la primavera e l'inizio dell'autunno del 2022.

Non poteva mancare una tappa in Svizzera: venerdì 16 settembre 2022 il cantautore britannico si esibirà allo stadio Letzigrund di Zurigo. Si tratta del penultimo evento di una tournée che prenderà il via ad aprile da Cork, in Irlanda, e che si concluderà a settembre a Francoforte, in Germania.

La prevendita dei biglietti partirà sabato 25 settembre.