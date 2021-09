“King Richard”, per la colonna sonora ci sarà un inedito di Beyoncé

LOS ANGELES - Fan di Beyoncé, preparatevi: è in arrivo una nuova canzone, inedita, della star internazionale.

Non si tratta di un nuovo album, bensì di un brano che andrà ad inserirsi nella colonna sonora del film "Una famiglia vincente - King Richard", diretto da Reinaldo Marcus Green e con protagonista Will Smith, che racconterà la storia delle sorelle tenniste Venus e Serena Williams.

L'uscita del brano scritto dalla pop star - intitolato "Be Alive" - avverrà in concomitanza con l'uscita al cinema del film, prevista per il 19 novembre. Dalle prime informazioni emerse dal debutto in anteprima della pellicola, è stato reso noto che sarà proprio la canzone a chiudere il film, accompagnando i titoli di coda.

In ogni caso, la notizia potrebbe nascondere dell'altro, anche poiché Beyoncé ha recentemente condiviso un aggiornamento sul suo futuro: «Sono in studio da un anno e mezzo, non c'è niente come la quantità di amore, passione e guarigione che sento in studio. La musica sta arrivando!» ha dichiarato la 40enne in un'intervista con la rivista Harper's Bazaar.

Qualcosa che bolle in pentola, insomma, c'è.