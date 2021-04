Arriva "How I met your father", spin-off con Hilary Duff

LOS ANGELES - Appassionati di "How I met your mother" tenetevi forte: è in arrivo uno spin-off della serie, che si chiamerà "How I met your father". Il ruolo della protagonista, Sophie, è stato affidato a Hilary Duff, e racconterà il percorso che l'ha portata ad incontrare il padre dei suoi figli, ovviamente circondata da un gruppo di amici affiatati. Anche la location non cambia: sempre New York.

Al momento è prevista una sola stagione, di dieci episodi. Gli ideatori della serie originale Carter Bays e Craig Thomas lavoreranno anche per lo spin-off, dunque la cura per il dettaglio sarà assicurata.

C'è dunque la possibilità di rivedere Ted, Barney, Marshall, Robin e Lily? Al momento non sembrerebbe. Il cast in teoria sarà tutto rinnovato, anche se i fan richiedono almeno un cameo.