Under Changeover, "Sonic" e l'esplosione del colore

LUGANO - Oggi è il giorno della pubblicazione di "Sonic", nuovo singolo di Under Changeover e primo estratto da "Finding You", nuovo album che verrà pubblicato all'inizio di giugno.

Under Changeover è, come abbiamo giù avuto modo di scrivere in passato, il progetto di Adriano Iiriti, musicista italo-scozzese ma con base in Ticino. Pianista di formazione, si muove nell'ambito della musica elettronica fin dai tempi di "Moving", album auto-prodotto del 2018. Prima della pandemia ha avuto modo di suonare dal vivo anche in Ticino, prima a ROAM Festival e poi aprendo la stagione di Raclette 2020, con uno show visuale-sonoro al Teatro Foce di Lugano.

Il 2021 è l'anno del suo secondo lavoro in studio, dal quale proviene "Sonic". Un brano del quale l'autore sottolinea «l'energia scattante» e una vera «esplosione del colore». Nei poco più di quattro minuti della sua durata "Sonic" cattura completamente l'attenzione dell'ascoltatore, che non può fare a meno di sentirsi avvolto da un'onda sonora che lo porta nei diversi ambienti creati dal compositore. Si forma quindi una sorta di piccolo universo sonoro: la progressione è a tratti ipnotica, a tratti suadente. La traccia sonora non fatica a trasformarsi - nella mente di chi ascolta - in una tela digitale sulla quale Iiriti convoglia scariche di variopinta elettricità, in un'alternarsi di stati d'animo e situazioni multi-sfaccettate.

Questa è una costante di "Finding You", secondo il breve manifesto programmatico del disco: «Volevo registrare musica diversamente. Volevo portare emozione, suono, nessuna barriera. Dovevo spiegare cosa è il colore, a chi vede solo in bianco e nero. Mi sono trovato in tre diverse ambientazioni, a mani piene, su al nord giù al sud, alla mattina. Pensavo non avessi bisogno di alcuna batteria, eccetto l'essenziale. L'album è ispirato da nessuno, eccetto te».