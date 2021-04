«Ho avuto il Covid», lo sfogo di J-Ax

MILANO - «Ho avuto il Covid» ed è stato «uno dei periodi più brutti della mia vita».

È quanto ha raccontato J-Ax in un video condiviso ieri sui propri canali social, dove si è infine confidato con i propri fan per quanto concerne la malattia. «Ho avuto momenti in cui sono stato male ma mai, mai come con il Covid. È impossibile da spiegare se non l'hai vissuto sulla tua pelle» ha raccontato il cantante.

Il rapper ci ha anche tenuto a sottolineare qualcosa di cui si parla forse troppo poco: «l'effetto psicologico che questo virus ha su di noi, in particolare sui nostri figli».

Citando le difficoltà, oltre all'ansia di non sapere «se sarà solo questo o peggiorerà», c'è anche la rabbia «di sentirsi abbandonati dal tuo Stato», ha detto il 48enne.

Nel mirino dell'artista la lentezza della campagna di vaccinazione e la poca chiarezza nella comunicazione. La pandemia non è infatti più «un imprevisto», ma si tratta di «trattare, negoziare, comunicare» secondo J-Ax, che ha infine etichettato la gestione del Covid come «un catastrofico fallimento di chi ci amministra».