"Get Out", tanto per ricordarci che il funk non è morto

GIORNICO - È sempre all'insegna del funk - e quindi dell'energia pura - il nuovo singolo del supergruppo ticinese Joe Dallas & The Monks, che esce oggi sugli store online e sulle principali piattaforme di streaming.

Dopo "It's Alright", pubblicato lo scorso autunno, la band si ripresenta con "Get Out", brano che fonde sapientemente le abilità sonore dei componenti della band - uno più bravo dell'altro - e che gioca sulle precedenti esperienze di ognuno di essi. Ecco quindi che la sezione fiati, esuberante come quelle che imperversavano qualche decennio fa, dialoga con le voci e con la chitarra. Non mancano cambi di ritmo carichi di pathos e un bell'assolo di chitarra, come quelli che andavano quando la sei corde era la regina della musica popolare.

Joe Dallas & The Monks è una «famigliuola allargata libera», come loro stessi si definiscono, sempre aperta a nuove collaborazioni: per "Get Out", oltre alla “solita” e fidata sezione fiati composta da Juan e Lolo dalla Spagna e ai "nostrani" Mirko e Olmo, questa volta si è aggiunto il giovane e talentuoso trombettista Tom Walsh da Londra. Alla chitarra solista c'è un altro promettente musicista, il polistrumentista milanese Giovanni Ghioldi.