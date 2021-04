Ecco il primo progetto di Harry e Meghan per Netflix

LOS ANGELES - Il primo progetto per Netflix dei duchi di Sussex, ovvero Harry e la moglie Meghan, sarà incentrato sugli Invictus Games.

Il colosso dello streaming ha svelato l'argomento del primo contenuto prodotto dalla coppia dopo la firma del contratto, avvenuta lo scorso anno. Com'è noto, il secondogenito di Carlo e Diana ha fondato nel 2014 la manifestazione sportiva dedicata a veterani dell'esercito feriti o portatori di handicap per causa di servizio.

Al progetto partecipano il regista Orlando von Einsiedel e la produttrice Joanna Natasegara. «Non potrei essere più eccitato per il viaggio che mi aspetta o più orgoglioso della comunità Invictus per la continua ispirazione della guarigione globale, del potenziale umano e del servizio continuo», ha detto il principe Harry in una dichiarazione. Il duca di Sussex sarà produttore esecutivo della serie e comparirà in prima persona davanti alla telecamera.