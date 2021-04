Cosa propone l'aprile dello streaming

LUGANO - Cosa propone il mese di aprile sulle principali piattaforme di contenuti video in streaming? Ecco una rapida panoramica dei titoli che arriveranno in questi giorni su Netflix, Amazon Prime Video e Disney+.

Netflix

Si parte già venerdì 2 aprile con una serie tv basata su eventi reali: "The Serpent" racconta gli omicidi del killer Charles Sobhraj lungo la "rotta hippie" in Asia meridionale. Poi la miniserie documentaria "Un colpo fatto ad arte" (7 aprile), che parla di un celebre furto messo a segno nel 1990 in un museo di Boston. Il 15 aprile arriva "Sisyphus": un ingegnere, in seguito a un inspiegabile incidente, viene a conoscenza di segreti che minacciano il mondo e incontra una donna venuta dal futuro apposta per lui. Il 23 debutta "Tenebre e ossa", serie fantasy incentrata sulla cartografa Alina Starkov e sulle forze oscure che complottano contro di lei e il suo potere straordinario.

Tra i film segnaliamo "Madame Claude" (2 aprile), ambientato nel mondo della prostituzione (e oltre) della Parigi anni '60; "Concrete Cowboy" (2 aprile) con Idris Elba, storia ambientata nella comunità di cowboy neri di Philadelphia; "Love and Monsters" (14 aprile), che segue la prima uscita del tenero e imbranato Joel dal suo bunker, sette anni dopo essere sopravvissuto all'apocalisse dei mostri. Il 22 aprile è la volta di "Estraneo a bordo": l'equipaggio di tre persone di una missione su Marte è costretto a fare una scelta impossibile quando un passeggero imprevisto sconvolge la vita a bordo. Infine il film d'animazione "I Mitchell contro le macchine", con la "famiglia più strana del mondo" che deve salvare la razza umana, dal 30 aprile.

Prime Video

Dal 9 aprile sarà disponibile in versione originale e sottotitolata la prima stagione di "Them", serie antologica che racconta le minacce reali e soprannaturali che una famiglia di colore si trova ad affrontare dopo il suo trasferimento. Per vedere il titolo più atteso bisognerà aspettare il 30 aprile, quando "Senza rimorso", tratto dall'omonimo romanzo di Tom Clancy, arriverà sulla piattaforma. Il protagonista della pellicola, interpretato da Michael B. Jordan, è un membro della Cia che si ritrova intrappolato in una cospirazione internazionale mentre è sulle tracce dell'uomo che ha ucciso sua moglie. Il regista è Stefano Sollima.

Disney+

Una solo novità di peso per quanto riguarda gli originals di Disney+: arriva il 16 aprile “Cambio di direzione” (“Big Shot”) serie comedy/sportiva nella quale un ex-pezzo grosso del basket professionistico (John Stamos) finisce ad allenare una squadra femminile di un liceo locale. Per gli appassionati, su Star arrivano invece la serie d'animazione americana “Bob's Burgers” e il classico poliziesco “Criminal Minds” (le prime 14 stagioni).