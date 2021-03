MyCokeMusic Soundcheck 2021, ha vinto AARON

ZURIGO - Finalmente si conosce il vincitore del MyCokeMusic Soundcheck 2021: il concorso musicale nazionale è stato vinto da AARON.

Grazie ai testi poetici, a una voce rauca e melodie orecchiabili, il cantautore di Rapperswil ha entusiasmato non solo la giuria composta dalla discografica Julie Born, dal manager musicale Reto Lazzarotto e dal programmatore del palinsesto di "Virgin Radio Switzerland" Raoul Hüppi, ma anche il pubblico che ha votato online.

AARON ha prevalso sul gruppo bernese Opération Zéro, sulla cantante zurighese Cachita e sulla rapper basilese svmthoX, che riceveranno rispettivamente assegni di 3'000, 2'000 e 1'000 franchi svizzeri. Per AARON, invece, c'è un capitale iniziale e un anno di consulenza e supporto professionale da parte dell'agenzia di management e concerti Gadget abc Entertainment Group AG, del valore di 50'000 franchi svizzeri.

Il trionfo al MyCokeMusic Soundcheck premia la scelta coraggiosa di AARON, che all'inizio dell'anno ha interrotto i suoi studi universitari per concentrarsi interamente sulla musica. Il suo coach Baschi ha commentato: «AARON è un musicista con molto potenziale. Oltre al suo modo di fare positivo e simpatico, spicca soprattutto la sua voce inconfondibile. Ovviamente questa voce ha toccato non solo me, ma anche i fan».

Il primo posto porta con sé anche un'apparizione televisiva nello show "Music is Life". In una partnership con il MyCokeMusic Soundcheck, il canale televisivo 3+ produrrà uno show musicale dall'Hallenstadion di Zurigo, che coprirà tutta la serata e sarà trasmesso il 30 aprile alle 20.15 su 3+. Il cantante soul svizzero Seven e il presentatore televisivo Nik Hartmann presenteranno 100 minuti di musica dal vivo. AARON si esibirà insieme a note star della musica svizzera come Loco Escrito, Stefanie Heinzmann, Francine Jordi e Beatrice Egli. Anche i Daens, i vincitori del MyCokeMusic Soundcheck 2019, faranno parte della line-up.