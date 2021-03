Torna m4music e sarà virtuale

ZURIGO - Da mercoledì 24 a venerdì 26 marzo si svolgerà in forma virtuale la 24a edizione di m4music, il festival della musica pop del Percento culturale Migros.

Il programma propone le scoperte più interessanti della musica pop svizzera - compresa la ticinese Pilar Vega - ed è accessibile liberamente. Le novità musicali potranno essere scovate anche con la Demotape Clinic, le cui sessioni e le finali potranno essere seguite in diretta. Anche la scena musicale svizzera si incontrerà attraverso i canali digitali: durante la conferenza su una piattaforma riservata ai membri da un lato verranno offerti panel, talk e workshop, dall’altro sarà possibile fare networking in modo interattivo.



Pilar Vega è anche finalista nella Demotape Clinic (con la canzone "La Boca", della quale avevamo parlato qualche mese fa). La Demotape Clinic è annoverata tra i più importanti concorsi per emergenti della Svizzera e si è affermata come appuntamento di talent scouting del settore. 61 artiste/i hanno superato con i loro brani la preselezione e sono ora in gara per conquistare gli ambiti Fondation Suisa Awards, il cui valore complessivo ammonta a 17mila franchi. In quattro sessioni dal vivo, suddivise nelle categorie Pop, Rock, Electronic e Lyrics & Beats, le giovani leve svizzere si sottoporranno al giudizio di una giuria tecnica. Le giurate e i giurati, tra l’altro, affronteranno anche questioni di grande interesse per le/gli artiste/i, fornendo consigli e suggerimenti per la loro carriera musicale.

m4music è il più importante luogo d’incontro del panorama musicale indie in Svizzera. Grazie al festival vero e proprio, alla conferenza, alla Demotape Clinic e al Best Swiss Video Clip, dal 1998 il Percento culturale Migros crea una piattaforma ideale per lo scambio informativo e la promozione dei giovani talenti.