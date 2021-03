Sì, Drake è davvero tornato

NEW YORK - Dopo un silenzio piuttosto prolungato, qualche giorno fa Drake è tornato con nuova musica e ha subito infranto un record.

Il rapper canadese è il primo di sempre a far debuttare tre brani nelle prime tre posizioni della Billboard Hot 100. Ai vertici della classifica troviamo le tre canzoni che compongono "Scary Hours 2": "What's Next" al primo posto ("Wants and Needs (feat. Lil Baby)" al secondo e "Lemon Pepper Freestyle (feat Rick Ross)" al terzo.

È l'ottava volta che Drake riesce a raggiungere la vetta della Hot 100 in carriera e si unisce ai Beatles e ad Ariana Grande tra gli artisti che hanno occupato contemporaneamente il podio. Ma la cantante e la storica band britannica non sono riusciti a farcela con brani freschi di uscita, come fatto dal 34enne.