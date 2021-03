Sanremo: Amadeus non condurrà la prossima edizione

SANREMO - Amadeus ha dichiarato che non sarà lui a condurre la prossima edizione del celebre Festival di Sanremo.

«L’avevamo già deciso, io e Fiorello ci abbiamo scherzato sopra, ma il terzo Sanremo di seguito non ci sarà» ha dichiarato il 58enne durante una conferenza stampa, come riferisce il Corriere.it.

Il noto conduttore ha dichiarato che Sanremo per lui è un evento, è un onore, ma non può essere una routine: «Trovo Sanremo un motivo di gioia e di orgoglio, un grande premio, l’apice di una carriera per un conduttore. Sono grato alla Rai, sono grato a Teresa De Santis che l’anno scorso mi ha affidato il mio primo Festival, sono grato a Stefano Coletta che mi ha richiamato. Sono stato scelto per due anni, per due Sanremo diversi ma ugualmente storici, l’edizione dei 70 anni e poi questa, dai giovani alla pandemia. Ma dopo due edizioni così non ci sarà la terza. Sanremo per me è un evento, parte da un’idea e poi si realizza, non può essere routine».

Nei prossimi mesi, quindi, inizieranno le discussioni sul papabile prossimo conduttore del Festival, che ha ieri registrato un aumento degli ascolti rispetto alla serata di giovedì. Il maggior share, comunque, è atteso stasera per la serata finale.