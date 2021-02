Wild, un tradimento e "Casinò"

MENDRISIO - S'intitola "Casinò" il nuovo singolo di Wild, uno dei prodotti della PopMusicSchool di Paolo Meneguzzi.

Dopo il precedente singolo "Tè alla cannella" la giovane artista (all'anagrafe Alessandra Wild) si mette a nudo, cantando di un tradimento subito da parte di una persona a lei molto cara. La classe 2001, però, è stata brava nel convogliare quel turbinio di sensazioni ed emozioni in una maniera creativa e portandola a rendersi meglio conto del proprio valore.

«"Casinò" mi ha permesso di capire quanto crudeli possano essere le persone. Se non altro, in queste situazioni scopri la tua vera forza e le persone che veramente ti vogliono bene» osserva la 19enne. Il videoclip del brano, ripreso sulle pendici innevate del Monte Generoso, affonda sempre nel vissuto della cantante, già finalista nel 2018 di "Kids Voice Tour". «Le innumerevoli riprese romantiche sulla neve danno un assaggio dei ricordi felici e puri che ho vissuto accanto a questa persona. Sono scene molto ampie e ariose, come i frammenti che però sfumano lentamente». L'ambientazione nella stanza da letto, invece, mostra «l’evoluzione di questa relazione. Il riconoscimento di me stessa e quindi la presa di coscienza, un punto di vista più razionale».

"Casinò" è stato pubblicato lo scorso 19 febbraio dalla PopMusicLabel ed è disponibile sugli store digitali e sulle piattaforme di streaming.