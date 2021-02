Al via TiVoice: un contest musicale per gli artisti ticinesi

BELLINZONA - Un contest musicale organizzato «da ragazzi ticinesi e per ragazzi ticinesi».

Lo hanno ideato Mattia Spadafora, Pablo Lancini, Danny Iacop e Luca Bezzola: i membri della Cloud Records Music, una nuova label indipendente ticinese, insieme al gestore di Ticino Tour Marko Piccinelli.

Il concorso TiVoice, che consiste nel realizzare un breve video musicale, è aperto a tutti e si svolge fino al 1 marzo su Instagram.

Abbiamo avuto modo di parlare con Mattia Spadafora e Pablo Lancini, che ci hanno raccontato i retroscena del progetto.

Come vi è venuta l’idea?

«Vista la situazione un po’ cupa per via dei vari lockdown e limitazioni sociali, volevamo portare una ventata di positività organizzando questo concorso musicale. L’idea principale, nata quasi un anno fa, è quella di dare visibilità e spazio ai giovani talenti del nostro Cantone che condividono la nostra stessa passione per la musica».

Con chi avete collaborato?

«A livello organizzativo abbiamo fatto tutto noi. Abbiamo avuto la fortuna di entrare in contatto con Mirko Piccinelli, gestore della pagina Ticino Tour, che ci ha ascoltati e supportati in modo decisivo sin dall’inizio del progetto, dandoci l’input di realizzarlo in questo periodo in cui purtroppo non ci sono né live né concerti, ma nel quale speriamo i ragazzi si possano sbizzarrire e farsi notare».

Come va finora la partecipazione?

«Sta andando molto bene, siamo molto contenti dell'affluenza che sta generando il contest».

È aperto a tutti?

«Esatto, l’iniziativa è rivolta a tutti gli artisti che fanno musica qui in Ticino. Siamo contenti della varietà di generi presenti nei video che stiamo ricevendo, si sono già fatti avanti artisti che fanno musica latina, pop, black metal, rap così via, e tutti sono ben accetti».

Cosa dovrà fare chi partecipa?

«Chi partecipa deve seguire la nostra pagina Instagram e anche quella di TicinoTour perché il contest si svolgerà in 2 modalità: nella prima parte caricheremo sul nostro profilo i video che ci mandano gli artisti, fino agli ottavi di finale compresi. Dai quarti in poi, invece, sarà Ticino Tour che caricherà sulla sua pagina i video, fino alle finali. Tra l’altro, oltre alle vincite offerte dagli sponsor, chi accederà ai quarti riceverà come “premio” la possibilità di fare un’intervista più approfondita che verrà poi pubblicata sulla nostra pagina».

Come mai non avete scelto un argomento su cui basare il video?

«Non abbiamo imposto nessun argomento o tema semplicemente per lasciare totalmente la libertà di esprimersi agli artisti. Penso inoltre che dando una tematica su cui basarci avremmo escluso dalla competizione per esempio chiunque ci abbia mandato un brano strumentale».

Come e da chi verranno giudicati i video?

«La selezione sarà fatta per metà dal pubblico, in base ai like che il video riceve in una settimana, mentre l’altra metà dei concorrenti saranno scelti dalla giuria formata da noi di Cloud Records, Mirko di TicinoTour e Patrick “Wave” Carinci».

È vero che in Ticino c’è poco per i giovani?

«Viene spesso detto che in Ticino non c'è niente e che non ci sono sbocchi, e purtroppo in certe occasioni bisogna dare ragione a queste voci, ma non dev’essere un motivo per rassegnarsi e non fare niente. Ci piacerebbe tanto che questo concorso possa dare motivazioni a dei ragazzi di lanciarsi, di provarci, di credere che è possibile fare qualcosa di bello.»

Avete altre idee in cantiere?

«Abbiamo un progetto che dovrebbe realizzarsi tra un paio di mesi: aprire uno studio qui in Ticino per permettere ai giovani artisti, magari chi è in difficoltà e non si può recare in uno studio iper professionale, di registrare da noi ed esprimere così la loro passione».