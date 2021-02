Pedro Pascal e il dono dell'ubiquità

NEW YORK - Come annunciato pochi giorni fa, sarà Pedro Pascal ad interpretare il protagonista della nuova serie TV basata sulla saga videoludica "The Last of Us".

Allo stesso tempo, però, l'attore statunitense con origini cilene reciterà anche nella terza stagione di "The Mandalorian", sempre nel ruolo di protagonista. Punto chiave: entrambe le serie dovrebbero venir girate nel corso del 2021.

Da qui molti fan si sono chiesti come farà l'attore 45enne a gestire due ruoli così importanti contemporaneamente: non c'è conflitto tra i due set?

Secondo il portale Deadline, Pascal ha acconsentito di dare la precedenza assoluta al suo ruolo nella nuova serie HBO prodotta da Craig Mazin e Neil Druckmann, mentre "The Mandalorian" passerà in secondo piano.

Ciò significa che la terza stagione della serie Disney potrebbe arrivare in ritardo? Non necessariamente.

Infatti, anche durante la produzione delle scorse stagioni Pascal non era sul set così spesso: la caratteristica del suo personaggio, che indossa un'armatura completa per il 99,72% del tempo, ha permesso agli stuntman di sostituirlo in numerose scene, mentre lui si dedicava maggiormente alle voci e alle battute.

In questo modo, la star di "Narcos" ha la possibilità di essere l'attore protagonista di due serie girate contemporaneamente: una situazione più unica che rara.