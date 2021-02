Ritornano "Mr. & Mrs Smith"

LOS ANGELES - Nuova vita per "Mr. & Mrs. Smith": i personaggi del film del 2005 (che fece esplodere l'amore tra Brad Pitt e Angelina Jolie) tornano per una serie tv che sarà prodotta da New Regency e Amazon Prime Video.

A interpretare la coppia di agenti segreti non saranno i Brangelina, ma Phoebe Waller-Bridge e Donald Glover. La conferma del casting delle sue star è arrivata tramite un simpatico video, postato su Instagram da Jennifer Salke, a capo degli Amazon Studios. L'uscita della serie è prevista per il 2022 (su Prime Video, ovviamente).

«Parliamo del dream team!» sono le prime dichiarazioni di Salke. «Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge sono due dei creatori e performer di maggior talento. Si tratta di un vero sogno per noi, come lo sarà per i nostri spettatori in tutto il mondo, vedere queste due forze della natura collaborare. "Mr. & Mrs. Smith" è un progetto iconico e non vediamo l'ora di scoprire come Donald, Phoebe e Francesca Sloane lo renderanno proprio. Siamo elettrizzati di lavorare con loro e con dei partner così grandiosi a New Regency». Sloane sarà co-creatrice e produttrice della serie, mentre i due protagonisti (che hanno già lavorato insieme in "Solo: A Star Wars Story") saranno anche produttori esecutivi.