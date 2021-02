Hit di Natale? Mariah Carey pensa anche a S. Valentino

Giornalista in formazione

NEW YORK - Mariah Carey, popstar diventata uno dei simboli della musica natalizia, ha voluto quest'anno fare una dedica ai suoi fan anche per la festa degli innamorati: San Valentino.

Infatti, nonostante qualche ora di anticipo, la celebre cantante ha deciso di pubblicare un video sul proprio profilo Instagram dove rilancia le note del successo pluripremiato "We Belong Together" in un'interpretazione legata alla festività prevista il 14 febbraio.

«Buon San Valentino anticipato!» scrive la stella del pop ai suoi fan, «spero vi piaccia la nuova interpretazione di "We Belong Together"». Poi confida: «Abbiamo registrato una versione di 7 minuti di questa canzone».

I fan hanno subito reagito alla grande, visto che in poche ore è già stato superato il milione di visualizzazioni. Chissà che dopo il Natale, Mariah Carey non voglia catturarci - musicalmente - anche per San Valentino.