Dopo 8 stagioni cala il sipario su “Brooklyn Nine-Nine”

LOS ANGELES - Terminerà dopo 153 puntate e 8 stagioni la serie poliziesca atipica e tutta da ridere “Brooklyn Nine-Nine”.

Amatissima anche alle nostre latitudini (è spesso e volentieri nella top 10 delle più viste su Netflix) il telefilm racconta le vicissitudini di uno strampalato commissariato di polizia a New York.

Star dello show è il volto noto Andy Samberg, ma con una serie di comprimari di stralusso e altrettanto memorabili personaggio. A partire da Terry Crews passando per Stephanie Beatriz (la tostissima Rosa Diaz) fino a Chelsea Peretti (Gina).

«Visto come stanno le cose, finiremo con il botto grazie per tutti questi anni assieme e per essere i migliori fan di sempre», ha ringraziato i fan via Tweet l'autore Dan Goor.

Nella sua storia “Brooklyn Nine-Nine” ha avuto alterne fortune, dopo un inizio premiatissimo è stata cancellata dalla Fox nel 2018. L'insurrezione dei fan ha portato all'acquisto da parte della NBC che ha continuato a produrla e lo farà fino alla chiusura, verosimilmente dopo l'estate 2021.

Imago/Everett Collection