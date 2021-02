“Ci pensi che”, il nuovo Vaniggio ha un messaggio che va dritto al cuore

STABIO - STABIO - Non riesce proprio a stare fermo il cantautore momò Vaniggio (nome d'arte di Ivan Griggio) che pubblicherà presto su tutte le piattaforme streaming il suo nuovo singolo.

“Ci pensi che”, sarà disponibile a partire dal prossimo 19 febbraio. Un brano che, come spesso capita con la produzione musicale dello stabiese, prende a piene mani dal vissuto per proporre un messaggio personale e universale allo stesso tempo: non dare mai nulla, e nessuno, per scontato. Soprattutto di questi tempi.

Nel pezzo, per l'esattezza, si parla di un'amicizia spezzata – all' improvviso – dal destino. «È un brano a cui tengo particolarmente», spiega Griggio nel comunicato, «è un testo profondo e sfaccettato che va assorbito, anche se al primo ascolto la cosa forse può non passare».

L'approccio sonoro, è quello tipico di Vaniggio: cantautorato di smaccato stampo rock, graffiante ma col cuore, e con qualche svisata progressive.

