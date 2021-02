Addio a Jim Weatherly, star del country

NEW YORK - Il cantante country Jim Weatherly, noto per aver scritto la canzone anni Settanta "Midnight Train to Georgia", è morto a 77 anni nella sua casa vicino a Nashville, nel Tennessee.

Lo ha annunciato l'amico Charlie Monk.

Nato in Mississippi nel 1943, Weatherly aveva pubblicato una decina di album in una carriera di cinque decenni. Prima di dedicarsi alla musica era stato un atleta: aveva giocato come quarterback della squadra di football della University of Mississippi.

"Midnight Train to Georgia" era stato portato al successo da Gladys Night and the Pips nel 1973 e poi riproposto da Aretha Franklin. Weatherly era poi entrato nella Grammy Hall of Fame alla fine degli anni Novanta.

Oltre a comporre aveva avuto una discreta carriera da solista: tra le canzoni, "I'll Still Love You", "Neither One of Us Wants to Be the First to Say Goodbye" e "You're the Best Thing (That Ever Happened to Me)".