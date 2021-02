"Stay With Me", una storia d'amore (ma a senso unico)

PURA - "Stay With Me", disponibile dal 13 febbraio negli store digitali e sulle piattaforme streaming, è il singolo di esordio dei Number23.

La band malcantonese, che si è assestata con la formazione attuale dopo vari avvicendamenti - ovvero Manuel Ceresa seconda chitarra e voce, Julien Vontobel chitarra principale e seconda voce, Michael Ceresa basso e Marzio Luvini batteria - mira a offrire un punk-rock alternativo, sull'onda di Sum 41, Blink-182, Green Day e così via. In questo brano già proposto al concorso MyCokeMusic Soundcheck, invece, troviamo suoni rock non esenti da sfumature tendenti al pop. A firmare la musica di "Stay With Me" è Vontobel, mentre le liriche sono di Luvini. Abbiamo colto l'occasione per conoscerli meglio.

Di cosa parla "Stay With Me"?

«Parla di tutte quelle storie d'amore che il 90% delle persone vive almeno una volta nella vita: intricate e il più delle volte decisamente unilaterali. Una delle due persone ci mette tutta se stessa, mentre l'altra si approfitta di ciò. Anche se tutti te lo fanno notare, tu non te ne rendi conto e vedi solo il bello di questa persona, finché la storia finisce - ma tu non vorresti che fosse così (per quello l'abbiamo intitolata "resta con me"). Anche se, alla fine, ti rendi conto che è meglio lasciar perdere.

Se doveste descrivere il brano con due sole parole, quali scegliereste?

«Malinconico e verace».

È il preludio a quello che sarà il vostro album di debutto: che cosa ci troveremo?

«Una bella varietà: delle canzoni più orientate sul punk-rock e altre che si spingono verso il genere pop. Troverete quello che ci piace fare senza per forza identificarci in un solo genere musicale. Inoltre i testi parleranno di diversi temi: l'amore, la situazione attuale e quella futura della società, ma anche la Terra in generale, dal nostro punto di vista. Ci saranno anche delle canzoni goliardiche».

Potete già prevedere una data di pubblicazione?

«Speriamo il prima possibile, ma c'è ancora molto lavoro da fare. Per ora abbiamo registrato solo due canzoni, quindi non saremmo realistici se dicessimo prima dell'estate».

Ci saranno altri singoli prima dell'uscita del disco?

«Sì, pensiamo di pubblicarne due: "No Matter Where Or What" e "Lights Out", che sono le due canzoni più impegnate tra quelle presenti nell'album. Parlano appunto del nostro punto di vista sulla mentalità sociale del giorno d'oggi».

Quanto vi manca non poter suonare dal vivo?

«Molto. Ci manca il contatto con le persone, ci manca il non poter accumulare esperienza e sentire la tensione che il live ti dà, così da poterci mettere alla prova, visto che non abbiamo suonato molto in giro - anzi alcuni di noi non lo hanno mai fatto. Inoltre poter suonare dal vivo ti dà un emozione, oltre a un feedback immediato da parte delle persone, che sono completamente diversi dai complimenti che si possono ricevere dalle persone che ascoltano il tuo brano registrato».