Justin Timberlake: nuovo album in arrivo

LOS ANGELES - Per i fan di Justin Timberlake l'attesa di un suo nuovo album potrebbe presto essere finita. Il cantante americano ha infatti rivelato di aver fatto «dentro e fuori dallo studio di registrazione» negli ultimi tempi.

Ospite in remoto a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, il 39enne è stato pressato sul tema dal presentatore: «Possiamo dirlo? C'è la possibilità che ci sia in lavorazione un nuovo album di Justin Timberlake?», gli ha chiesto Fallon. «Sì, possiamo dirlo. C'è una possibilità», gli ha risposto con studiata ritrosia Timberlake. «Diciamo sì: sono stato dentro e fuori dallo studio per lavorare su delle cose», ha poi aggiunto.

Come riporta People, ad aver avuto l'opportunità di sentire «alcune canzoni» del nuovo lavoro è stato solo Fallon, amico di vecchia data del cantante. Interrogato sulla possibile data d'uscita del nuovo lavoro, Timberlake è rimasto sul vago: «Mi prendo semplicemente il mio tempo», ha spiegato.

L'ultimo album dell'artista americano, il quinto della sua carriera, risale al 2018. Si intitolava "Man of the Woods".