"Solo tu", l'amore più vero secondo Luis Landrini

GIUMAGLIO - Da venerdì 29 gennaio in radio e nei digital store è possibile ascoltare “Solo tu”, il nuovo singolo di Luis Landrini.

Una canzone che nasce dalla collaborazione tra lo stesso cantautore ticinese e il collega Giacomo Eva, arrangiata da Matteo Caretto e prodotta da Gianni Testa. L'amore, nella sua forma più elevata, è al centro del discorso di Luis, che lancia un messaggio di assoluta universalità. Abbiamo voluto saperne qualcosa in più.

Come nasce "Solo tu"?

«Nasce da una condivisione d'idee con Giacomo Eva (autore di Francesco Renga e altri) e da Gianni Testa, produttore artistico dell’etichetta discografica romana, la Joseba Publishing, con cui collaboro felicemente da più di un anno».

Cosa si può dire dell'amore che non sia già stato cantato?

«In questo brano ho voluto trasmettere un messaggio d’amore puro e universale, che non fa distinzione di sesso e razze, in un mondo sempre più cosmopolita e consumista, in un’epoca in cui tutto è fast food e le diversità culturali e religiose dividono ancora».

Quale messaggio lanci con questo singolo?

«Chi si sceglie per una storia importante, va oltre. Abbatte tutte le barriere, le diversità, e di due individui, fa un tutt’uno, nel bene e nel male perché la cosa più bella è accettare una persona per quello che è veramente. “Solo tu” è questo e nel videoclip (che uscirà il 6 febbraio, ndr) esalto ancora di più questo aspetto secondo il mio punto di vista, fondamentale e importante».

Quali concetti racchiude in sé l'immagine di copertina?

«Mi riallaccio un po’ a quanto scritto sopra: possiamo donare il nostro cuore a chi vogliamo, senza distinzioni perché l’amore quello vero, va oltre e vince sempre!»

Cosa c'è nel tuo futuro?

«La musica sicuramente - perché fa parte di me, come anche la mia famiglia, gli amici e tutti quelli che mi seguono sempre. Per il resto direi... Lasciamoci sorprendere, perché la vita è un’avventura e va vissuta a 360°».