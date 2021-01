Shakry si riscopre con "Tu chiamami Tokyo"

Giornalista in formazione

di Robert Krcmar Giornalista in formazione

LUGANO - La risposta a quello che cerchiamo veramente, a volte, può essere trovata proprio al nostro interno.

Ce lo racconta la giovane cantautrice luganese Shakry, all'anagrafe Cristina Lupusella, che è uscita con un nuovo singolo dedicato al celebre personaggio della Casa di Carta, Tokyo.

Il brano intitolato "Tu chiamami Tokyo", dalle coinvolgenti sonorità pop, è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Ciao Shakry, di cosa ci parli nel nuovo singolo?

«Questo brano parla di determinazione e forza interiore per riuscire ad arrivare ad un proprio obbiettivo, piccolo o grande che sia, malgrado gli ostacoli che ci possano essere. Tante volte si tende a cercare delle risposte altrove ma quello che penso è che siamo noi la risposta a quello che vogliamo veramente, non c’è nessuno che saprà dirci quale scelta sia migliore da fare per noi. Citando una parte del brano ‘’è un labirinto, la chiave sono io’’».

Hai realizzato tu anche il video?

«Il progetto del video iniziale si doveva svolgere con dei (videomaker) professionisti in Italia, ma purtroppo con la situazione Covid ho deciso di realizzarlo io, come ho sempre fatto con i precedenti video».

Come mai “Chiamami Tokyo”?

«Tu chiamami Tokyo è riferito non alla città di Tokyo come a primo impatto alcuni potrebbero pensare, ma al personaggio della serie tv ‘’La casa di carta’’. Mi è piaciuta molto sia la serie che le caratteristiche del personaggio, il quale non si arrende mai, mi ci sono ritrovata un po'».

Emerge quindi qualche lato della tua personalità?

«Penso che sia il brano che più mi descrive, mi sono sempre sentita dire dalle persone che mi conoscono bene di avere un carattere forte, nel senso buono. Con il tempo sono riuscita ad integrare questa parte di me che in precedenza non avevo considerato».

Anche la melodia è farina del tuo sacco?

«Tutte le melodie e i testi partono da me, andando poi in studio insieme al team e alla produzione di Roberto Colombo della HRS Studio si costruisce il tutto con dedizione. Mi piace sperimentare suoni nuovi, in studio è sempre una nuova scoperta».

Rispetto all’uscita del primo EP ti senti cambiata?

«A livello artistico mi ha fatto capire meglio che strada voglio prendere. Grazie al mio Ep ho potuto fare tante esperienze che nemmeno avrei potuto immaginare, e sono pronta a farne altre. Il fatto che è stato apprezzato dalle Radio e dalle persone mi fa molto piacere e questo mi motiva ad andare avanti».

Hai già qualcosa altro in cantiere?

«Ho tanti progetti e desideri, che sto cercando di realizzare con il tempo. Quest’anno molto probabilmente usciranno nuovi brani e anche collaborazioni, e ovviamente nel frattempo continuerò a scrivere».

Come possiamo restare aggiornati sulle tue novità?

«Potete seguirmi sui social, digitando Shakry».