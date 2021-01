"Young Rock": come nasce una leggenda

LOS ANGELES - Tra meno di un mese Nbc trasmetterà negli Stati Uniti "Young Rock", la serie che racconta la vera storia di Dwayne "The Rock" Johnson.

"Young Rock" segue il cammino verso il successo della futura star di wrestling e cinema, a partire dall'adolescenza e di come convinse il padre Rocky (a sua volta leggenda della lotta) ad allenarlo e seguire così le sue orme.

«Vorrei che mio padre fosse qui per vedere. Quanto sarebbe stato orgoglioso. Non vedo l'ora di farvi fare una risata e condividere alcune lezioni di vita che ho appreso lungo il percorso» ha twittato Johnson. «Quando sogni in grande, l'unico limite è il cielo» dice il personaggio di Rocky Johnson nel trailer.

The Wrap spiega che saranno tre i giovani attori che impersoneranno The Rock: Adrian Groulx all'età di 10 anni, Bradley Constant all'epoca del liceo e Uli Latukefu ai tempi dell'università. Lo stesso Dwayne Johnson dovrebbe fare la sua apparizione in tutti gli 11 episodi della serie.