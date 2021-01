«Bridgerton 2? Con la pandemia non so quando potremmo girare di nuovo»

LONDRA - Che "Bridgerton", la serie-fenomeno di questo inizio 2020, ritornerà per (almeno) una seconda stagione, già era cosa nota. Meno chiaro è invece quando sarà possibile, non solo vederla ma anche iniziare a girare. Il motivo non è certo avvolto nel mistero: la pandemia, che in questo momento è ancora emergenza globale.

A condividere la preoccupazione è una delle protagoniste, Phoebe Dynevor (ovvero Daphne Bridgerton), in un'intervista con il portale Deadline: «Non ho idea di come sia possibile filmare in questo contesto, sul set ci sono così tante comparse e poi la troupe... Senza contare che si tratta di una serie molto intima, girata in spazi ristretti».

"Bridgerton", che viene girata nel Regno Unito, ha già rischiato di non concludersi proprio a causa del lockdown: «Siamo riusciti a girare le ultime scene in tempo lo scorso febbraio», ricorda la 25enne, «è stato davvero incredibile!».

Qualche anticipazione per questa seconda tornata? «Francamente non ne ho idea, ma immagino che se si seguirà la traccia dei libri questa volta il focus potrebbe essere su Anthony (Bridgerton interpretato da Jonathan Bailey)», ha ipotizzato Dynevor, «sono molto curiosa di vedere come sarà».