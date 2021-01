Il 2021 segna la fine di “The Kissing Booth” e “Tutte le volte che ho scritto ti amo”

LOS ANGELES - Si concluderanno questo 2021 le avventure sentimentali di Elle e Lara Jean, rispettive protagoniste delle serie di film romantici di Netflix “The Kissing Booth” e “Tutte le volte che ho scritto ti amo”. Ad annunciarlo è lo stesso colosso dello streaming che ha recentemente presentato le uscite dei suoi film per l'anno in corso.

Successoni soprattutto fra il pubblico giovane, le due commedie romantiche, termineranno in trilogia in data ancora da stabilirsi. I titoli dei due film saranno “The Kissing Booth 3” (già) e “Tua per sempre” che - stando ad alcune indiscrezioni tutte da confermare - potrebbe già arrivare a febbraio.

In generale l'annata cinematografica di Netflix sarà più ricca che mai con 71 produzioni originali. Da citare senz'altro il thriller commedia "Red Notice", con Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds; ma anche il film di zombi "Army of the dead" firmato da Zack Snyder e l'esordio alla regia di Halle Berry con il film sulla boxe "Bruised".